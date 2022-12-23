وفاة طفلة إثر انهيار منزلهم بفعل الأمطار الغزيرة في البصرة

2022/12/23 | 22:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: توفيت طفلة في محافظة البصرة، إثر انهيار منزلهم بفعل الأمطار الغزيرة...

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