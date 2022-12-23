في خطأ بروتوكولي.. الحكومة العراقية تستقبل رئيسة وزراء إيطاليا بعلم أيرلندا

2022/12/23 | 22:12 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرّضت رئاسة الوزراء العراقية إلى موقف محرج حين ظهر علم جمهورية أيرلندا بدلا من إيطاليا، خلال مراسم استقبال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لنظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الجمعة.

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