2022/12/23 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري البروفات المسرحية في محافظة

كربلاء لتقديم مسرحيتين للكاتب عدي

المختار "ليلة ضياع الشمر" و"فتى البطيخ "

مطلع العام الجديد .

وقال المختار في تصريح لوكالة نون

الخبربة : تجري في شعبة الفنون والمسرح /

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