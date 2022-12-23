القاعدة ينشر تسجيلا منسوبا لأيمن الظواهري

2022/12/23 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر تنظيم "القاعدة"، اليوم الجمعة، تسجيل صوتي مدته 35 دقيقة يزعم أنه لزعيمه الراحل أيمن الظواهري.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أغسطس/آب، أن الظواهري قتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة بالعاصمة الأفغانية كابول.

وقال موقع "سايت" الاستخباراتي المعني برصد منشورات التنظيمات الإرهابية، إن القاعدة نشر التسجيل المنسوب للظواهري، الجمعة.

والتسجيل غير مؤرخ ولم يشير النص بوضوح إلى إطار زمني واضح، وفق رويترز.

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