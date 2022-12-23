توصيات من وزارة الكهرباء للمواطنين بشأن الأمطار الغزيرة

2022/12/23 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أطلقت وزارة الكهرباء اليوم الجمعة جملة توصيات الى المواطنين بالتزامن مع الموجة المطرية الشديدة التي تشهدها مدن وسط وجنوب العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اخوانكم بوزارة الكهرباء مستنفرين كافة جهودهم لخدمتكم، ويعملون على مواجهة سوء الأحوال الجوية وهطول الامطار".

واضافت الوزارة: "وعليه توصي الوزارة بما يلي :" الابتعاد عن مكونات الشبكة الكهربائية ،وعدم ملامسة اعمدة الكهرباء اطلاقاً، التبليغ عن اي حالة طارئة من خلال الارقام الساخنة ومواقع الوزارة، مراعاة المحددات الأمنة، والابتعاد عن الخطوط الناقلة للطاقة للضغط الفائق والعالي، عند انقطاع الكهرباء بعارض فني، عدم الربط من جهة مقابلة للتيار الكهربائي".

واوضح الوزارة انها "حريصة للحفاظ على المورد البشري وحياة المواطنين، وتسعى لخدمتكم، كما الحفاظ على المورد الحيوي لمكونات الشبكة الكهربائية".

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