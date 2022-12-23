2022/12/23 | 23:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SbtPwNAeunk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الأمني سامان شالي : حكومة السوداني اطارية بالدرجة الاولى وبدعم من الاحزاب باستثناء التيار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الأمني سامان شالي : حكومة السوداني اطارية بالدرجة الاولى وبدعم من الاحزاب باستثناء التيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).