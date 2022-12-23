2022/12/23 | 23:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بقتل مواطن في قضاء عفك ” بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس خبرا عن حادث مقتل مواطن يبلغ من العمر ٥٠ سنة في قضاء عفك” نود ان نطمئن أهلنا في محافظتنا العزيزة الديوانية ان السيد قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي كان متابع للحادث […]

ظهرت المقالة “حادثة عفك”..



شرطة الديوانية تعلن اعتقال القاتل أولاً على ايرث نيوز.

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