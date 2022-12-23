فيسبوك يوافق على دفع 725 مليون دولار في إطار دعوى انتهاك خصوصية المستخدمين

2022/12/23 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت شركة "ميتا" الأميركية العملاقة مالكة فيسبوك على دفع 725 مليون دولار لإنهاء الدعوى القضائية التي أُطلقت في العام 2018 للمطالبة بتعويضات من الشبكة الاجتماعية المتهمة بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة "كامبريدج أناليتيكا"، بالوصول إلى البيانات.

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