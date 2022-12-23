توب 5: قتلى وجرحى في إطلاق نار في باريس.. وسيول جارفة في مكة

2022/12/23 | 23:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من السيول الجارفة في مكة، ودعوة رجل دين سني بارز في إيران للقيادة الشيعية لوقف عمليات الإعدام، وقتلى وجرحى في إطلاق نار قرب مركز ثقافي كردي في باريس، مرورًا برد "طباخ بوتين" على تصريحات أمريكا بشأن الحصول على أسلحة من كوريا الشمالية، وصولا إلى ردود فعل طريفة بعد استخدام مشاري العفاسي مقطع فيديو لليونيل ميسي في الرد على أحد متابعيه...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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