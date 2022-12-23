شاهد بالفيديو.. مشاهد حساسة للحظات هطول الأمطار من مختلف المناطق

2022/12/23 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8zRZgSFIbBA

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