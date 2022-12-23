2022/12/23 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hkl4s7RXYC8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الأمني سامان شالي : السيادة العراقية باتت متاحة للجميع والكل يفرض شروطه على العراق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الأمني سامان شالي : السيادة العراقية باتت متاحة للجميع والكل يفرض شروطه على العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).