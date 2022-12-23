2022/12/23 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

تعرض المتظاهرون الاكراد في العاصمة الفرنسية باريس الى اطلاق غاز مسيل للدموع من قبل الشرطة الفرنسية بعد اقامتهم تظاهرة في موقع الهجوم الذي استهدف المقيمين الاكراد في المدينة.

وأوضحت شبكة السي ان ان من خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان المواطنين الاكراد اقاموا تظاهرة امام المركز الثقافي الكردي في العاصمة باريس بعد تعرضه لهجوم مسلح أدى الى مقتل ثلاثة مواطنين.

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من جانبه، عبر من خلال حسابه على تويتر عن تعاطفه مع الضحايا واصفا الهجوم بــ "الشنيع"، حيث اشارت السي ان ان، الى ان التظاهرات اندلعت نتيجة لعدم وصف الهجوم بالارهابي من قبل السلطات الفرنسية حتى اللحظة.

وبالتزامن مع الهجوم في باريس، شهدت واشنطن انتشاراً امنياً كثيفاً، بحسب تقرير ترجمته (بغداد اليوم).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الاكراد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الاكراد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).