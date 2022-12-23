شرطة بغداد الكرخ تستنفر جهودها لمساعدة المواطنين جراء الظروف الجوية

2022/12/23 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد شرطة بغداد الكرخ يشكل غرفة عمليات بالتعاون مع امانة العاصمة ويستنفر جهد تشكيلات القيادة ودوريات النجدة والمنشأت لمساعدة اي محتاج للمساعدة جراء الظروف الجوية

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استنفرت قيادة شرطة بغداد الكرخ جهدها البشري وسخرت آلياتها الحوضية لمساندة دوائر البلدية بسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية حيث وجه السيد قائد شرطة بغداد الكرخ العميد الركن محمد رشيد صالح بتشكيل غرفة عمليات بالتعاون مع امانة العاصمة ضمت مديرية حماية منشآت الكرخ ونجدة الكرخ وافواج طوارىء الكرخ وكافة اقسام الشرطة ومديرية البنى التحتية مهمتها متابعة وتقديم الدعم للمناطق و الأماكن التي تعرضت لارتفاع منسوب مياه الأمطار وتقديم المساعدة في هذه الظروف لكل محتاج مساعدة وتحريك اليات القيادة بالتعاون مع امانة بغداد لسحب مياه الأمطار من الشوارع وبتواجد ميداني لقائد الشرطة ومدراء المديريات شخصيا في الشوارع والمناطق السكنية

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