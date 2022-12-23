أمطار غزيرة متوقع هطولها على محافظات العراق وتحذير من السيول شرق البلاد

2022/12/23 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي حسين الأسدي، اليوم الجمعة، عن خارطة الموجة المطرية التي تضرب مناطق وسط وجنوب العراق.

وقال الأسدي في إيضاح تابعته (بغداد اليوم)، إن "ذروة موجة الأمطار على البلاد الليلة، والحذر من غزارة شديدة الليلة على ميسان وواسط وديالى وشرق الأنبار وخطر السيول وارد جدا الليلة ويوم غدِِ السبت".

وأضاف أن "غزارة الامطار الشديدة ستشمل العاصمة بغداد وأغلب مناطق صلاح الدين كربلاء شمال بابل، وربما تشمل البصرة وذي قار وتكون بشكل أقل في باقي المناطق النجف الديوانية المثنى".

وبين أن "مناطق الشمال التوقعات متغيرة، ربما تشملها الغزارة أو العكس خصوصاً كركوك والسليمانية وبشكل أقل في أربيل وضعيفة في الموصل".

وأوضح الأسدي أنه "بعد منتصف الليلة تبدأ الرياح بالتحول إلى شمالية غربية على بادية الجنوب تعمل على قطع مصدر الرطوبة وتجفيف الأجواء، وتستقر الأجواء بدأ من المثنى تليها ذي قار وميسان والبصرة فجر أو صباح السبت".

وأضاف أن "زخات الأمطار الخفيفة تعود نهار السبت على بعض مناطق ميسان وذي قار، بينما تستمر غزارة الأمطار في المناطق الوسطى حتى صباح الغد ثم تضعف قليلاً حيث يعمل المنخفض على بقاء الرطوبة في طبقات الجو العليا على نفس المناطق وتجدد السحب الممطرة حتى ظهر السبت ثم تستقر الأجواء، بدأ من الرمادي تليها كربلاء النجف العاصمة بغداد الديوانية وبابل وصلاح الدين، بينما تستمر في ديالى وواسط وكركوك والسليمانية حتى مساء السبت".

وشدد على أن "الحذر الوحيد الذي أكرر عليه هو خطر السيول القادمة من الأراضي الإيرانية الليلة ويوم غد السبت في ميسان واسط ديالى، إضافة إلى طفح الشوارع والمناطق المنخفضة في باقي المناطق الوسطى والجنوبية".

وبين أنه "مع أنتهاء الحالة سيكون هنا انخفاضا واضحا جدآ في الحرارة وأجواء شتوية متوقعة استعدوا لها والحرص الشديد على الأطفال وكبار السن".

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