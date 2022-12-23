في بغداد.. سقوط شجرة على نقطة تفتيش (صور)

2022/12/23 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بسقوط شجرة على نقطة تفتيش في بغداد؛ وذلك جراء العواصف المطرية.

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