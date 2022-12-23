فرنسا تشدد إجراءاتها الامنية في اماكن تجمعات “الاكراد”

2022/12/23 | 23:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، بتشديد الإجراءات الأمنية في الأماكن التي يتجمع فيها الأكراد وسط حادث إطلاق النار الأخير.وقال الوزير الفرنسي:”أمرت بتعزيز الإجراءات الأمنية في الأماكن التي […]

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