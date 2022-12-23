2022/12/23 | 23:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yXmgXxuJZ-0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة إقليم كوردستان تواصل العمل في تطوير البنى التحتية لبلدة عينكاوة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة إقليم كوردستان تواصل العمل في تطوير البنى التحتية لبلدة عينكاوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).