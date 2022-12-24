2022/12/24 | 00:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sMtfnmy2b5w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التقرير الأسبوعي لسوق العراق "للأوراق المالية") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التقرير الأسبوعي لسوق العراق "للأوراق المالية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).