التعليم تعلن تأجيل الامتحانات الفصلية النهائية لطلبة الدراسات العليا

2022/12/24 | 00:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، تأجيل الامتحانات الفصلية النهائية لطلبة الدراسات العليا.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه “نظرا للآثار الجوية الطارئة وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الجامعات بتأجيل الامتحانات الفصلية النهائية لطلبة الدراسات العليا المقررة يوم غد السبت الموافق 2022/12/24 الى ما بعد التوقيتات المثبتة في جداول الاختبارات”.

ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات والكليات كافة الى استنفار طواقمها الخدمية ومعالجة الآثار الجوية وتحديث جداول الامتحانات وإعلانها رسميا في المواقع والقنوات والصفحات الرسمية.

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