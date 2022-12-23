2022/12/24 | 00:25 - المصدر: قناة التغيير

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مؤسسة الضاري تدعو لجلسة لمناقشة تحديات التعليم العالي في العراق

منذ ساعة واحدة

مؤسسة الضاري تدعو لجلسة لمناقشة تحديات التعليم العالي في العراقوذلك يو السبت 24-12-2022 الساعة 11 صباحا في قاعة مطعم عيون بغداد / الجادرية

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