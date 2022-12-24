2022/12/24 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني يجتمع برئيسة الحكومة الإيطالية لمناقشة سبل تطوير العلاقات الرئاسات تبحث مع ميلوني أوجه التعاون وتفعيل مسارات الشراكة بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن اتفق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ،مع نظيرته الايطالية جورجيا ميلوني، تفعيل مسارات الشراكة بين البلدين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني استقبل في القصر الحكومي نظيرته الايطالية […]

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