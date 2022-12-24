2022/12/24 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجواء متقلّبة مصحوبة بأمطار والعظمى في بغداد 19 إتفاق مع إيران وتركيا على عقد لقاءات جديدة بشأن حصص المياه بغداد – ندى شوكت افصحت وزارة الموارد المائية، عن تدشين لقاءات جديدة مع الجوار العراقي ،لمناقشة ملف حصص المياه.وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (شح الايرادات الميائية أصبح واقعاً لا […]

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