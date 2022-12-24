2022/12/24 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تؤكّد عدم مقصّرية ضابط الإقامة وتقاضي محاميّة بتهمة الإساءة بغداد – ابتهال العربي اكدت وزارة الداخلية، انها اتخذت الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت اعتداء الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في الوزارة الداخلية ،لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (بشأن ادعاء تجاوز […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تؤكّد عدم مقصّرية ضابط الإقامة وتقاضي محاميّة بتهمة الإساءة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تؤكّد عدم مقصّرية ضابط الإقامة وتقاضي محاميّة بتهمة الإساءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).