2022/12/24 | 00:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كربلاء تغرق..حين يكون الإعمار الشكلي ستارا يختفي خلفه الفساد pic.twitter.com/ebAHg60uVZ...

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حين يكون الإعمار الشكلي ستارا يختفي خلفه الفساد أولاً على المسلة.

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