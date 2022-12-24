2022/12/24 | 00:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب اياد عطية: يعملن بنفس قدرات الرجال … مهندسات الطرق في...

ظهرت المقالة مهندسات الطرق العراقيات يؤسسن لحضور في المشاريع رغم العقبات الاجتماعية أولاً على المسلة.

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