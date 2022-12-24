2022/12/24 | 00:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gHzvG2wDZFE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يتخلف عن اجتماعات الإطار.. مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة يكشف عن انشقاق داخل التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يتخلف عن اجتماعات الإطار.. مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة يكشف عن انشقاق داخل التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).