استهداف عجلة بعبوة ناسفة في الديوانية (صورة)

2022/12/24 | 00:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باستهداف عجلة بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية.

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