2022/12/24 | 01:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6yC4w4sttRA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يفتح الـ ، ـنار على الإطار : لا يمـ ، ـلك قرارا واحدا ودائما يتمـ ، ـلص من الاتفاقيات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاظمي يفتح الـ ، ـنار على الإطار : لا يمـ ، ـلك قرارا واحدا ودائما يتمـ ، ـلص من الاتفاقيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).