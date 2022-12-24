2022/12/24 | 01:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن بـ"شن حرب بالوكالة" ضد بلاده، وقال إن "خطر الصدام بين البلدين كبير، وأن العلاقات بين موسكو وواشنطن في عصر جليدي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سفير روسي: خطر الصدام بين واشنطن وموسكو كبير.. وعلاقاتنا في "عصر جليدي") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سفير روسي: خطر الصدام بين واشنطن وموسكو كبير.. وعلاقاتنا في "عصر جليدي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).