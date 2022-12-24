2022/12/24 | 01:50 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاصفة شتوية كبيرة تلحق الضرر بخطط السفر لقضاء العطلات لآلاف الكنديين قبل عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة بالكريسماس.تم بالفعل تأخير أو إلغاء مئات الرحلات الجوية هذا الأسبوع بسبب الطقس.من المتوقع حدوث المزيد من الاضطرابات مع الرياح القوية، وتساقط الثلوج بغزارة، واحتمال حدوث تجمد سريع لأجزاء كبيرة من البلاد.نظرًا لظروف الطقس القاسية، ألغت WestJet […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركات الطيران الكندية تقدم تسهيلات وتعويضات مالية للمسافرين بعد إلغاء مئات الرحلات الجوية شبكة القيقب الدولية.

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