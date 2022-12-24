2022/12/24 | 02:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مات بسبب التعذيب في السجن...بعدها كشف انه بريء!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: i0bokmCAf9E
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مات بسبب التعذيب في السجن...بعدها كشف انه بريء!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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