2022/12/24 | 02:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: i0bokmCAf9E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مات بسبب التعذيب في السجن...بعدها كشف انه بريء!!) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مات بسبب التعذيب في السجن...بعدها كشف انه بريء!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).