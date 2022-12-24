أمين العاصمة يعلن استنفار جميع جهود دوائر امانة بغداد لتصريف مياه الامطار

2022/12/24 | 02:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه امين بغداد المهندس عمار موسى كاظم جميع ملاكات وآليات دوائر امانة بغداد بالدخول بحالة انذار قصوى واستنفار الجهود لتصريف مياه الامطار .ونقل بيان للامانة عن امين بغداد قوله اثناء متابعته الميدانية لخطة تصريف مياه الامطار، وتلقته ايرث نيوز” ان ” جميع الجهد الآلي والبشري لامانة بغداد مستنفر لتصريف مياه الامطار عن […]

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