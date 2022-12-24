أمريكا تعلق على

2022/12/24 | 03:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، على استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، كلمة "حرب" أثناء حديثه للصحفيين حول المعارك التي تشنها قواته في أوكرانيا، والتي يصفها في المعتاد بـ"العملية العسكرية الخاصة".

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