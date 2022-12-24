الاطار وصناعة الاعداء

2022/12/24 | 03:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: عباس الزيدي اولا _ان حكومة السيد السوداني خرجت من احدى بيوتات...

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