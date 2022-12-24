2022/12/24 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم منشورات تقول إن المصرف المركزي الأرجنتيني أصدر عملة عليها صورة ليونيل ميسي.

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