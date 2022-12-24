مصر.. تداول فيديوهات في

2022/12/24 | 04:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء عبر تطبيق "تيك توك" مقاطع فيديو ظهر فيها أشخاص داخل غرفة تشبه غرف الحجز بأقسام الشرطة المصرية، ولكن وزارة الداخلية أصدرت بيانا أوضحت فيه حقيقة تلك الفيديوهات.

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