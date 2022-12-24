ثلاثة قتلى في هجوم مسلّح على مركز ثقافي كردي بوسط باريس

2022/12/24 | 04:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبّاط شرطة يؤمّنون مكان الحادث بعد إطلاق نار في باريس في 23 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب توماس سامسون باريس (أ ف ب) – قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بالرصاص وقع الجمعة أمام مركز ثقافي كردي في وسط باريس ونفّذه مسلّح “أراد بوضوح استهداف أجانب”، بحسب السلطات التي […]

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