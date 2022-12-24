ملك بريطانيا يتبرع بأموال لمساعدة الأشخاص المحتاجين لدفع فواتير الكهرباء

2022/12/24 | 05:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع ملك بريطانيا تشارلز الثالث بأموال لمؤسسة "بنك الوقود" الخيرية التي تقدم مساعدات طارئة للأشخاص الذين يكافحون لدفع فواتير الكهرباء والغاز للتدفئة في المملكة المتحدة.

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