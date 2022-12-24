قهوة حقيقية وشعار

2022/12/24 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للوهلة الأولى يحمل مقهى "ستاربكس" في بغداد، كل مؤشرات المصداقية، بدءا من الشعار المعلّق خارج واجهة المبنى وحتى المتواجد على الأكواب والمناديل، إلا أن المظاهر "قد تكون خادعة"، فالمحل لا يحظى بالترخيص، وفقا لتقرير من وكالة أسوشيتد برس.

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