أمريكا.. إصابة شخص بالرصاص إثر محاولته اقتحام قاعدة جوية

2022/12/24 | 06:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الجمعة، إصابة شخص بالرصاص إثر محاولته اقتحام قاعدة شو الجوية الواقعة بالقرب من مدينة سمتر بولاية كارولاينا الجنوبية.

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