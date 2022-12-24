وكالة: مقتل 20 شخصا في حريق بدار للمسنين في روسيا

2022/12/24 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة أنباء تاس عن أجهزة الطوارئ الروسية قولها إن حريقا شب الجمعة في دار غير مسجلة للمسنين فى مدينة كيميروفو السيبيرية مما أسفر عن مقتل 20 شخصا.

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