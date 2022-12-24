حكم نهائي كأس العالم يخرج عن صمته ويرد على المنتخب الفرنسي

2022/12/24 | 07:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الانتقادات التي طالت التحكيم في مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والأرجنتين، الأحد الماضي، خرج الحكم البولندي، سيمون مارسينياك، عن صمته ورد على منتقديه.

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