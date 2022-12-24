حقيقة تغريدة عنصرية من إذاعة فرنسية بحق

2022/12/24 | 08:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع تعرض بعض اللاعبين في المنتخب الفرنسي لتعليقات عنصرية عقب هزيمتهم أمام الأرجنتين بضربات الترجيح في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية تشير إلى الأصول الأفريقية للاعبين الذين أضاعوا ضربات الترجيح.لكن التغريدة مختلقة، ولم تنشرها الإذاعة.

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