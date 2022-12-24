حصري: لاعب كرة قدم إيراني من بين عشرات يواجهون الإعدام بينما انتباه الغرب مشتت بعيد الميلاد

2022/12/24 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت ساحة الشهيد عليخاني في مدينة أصفهان الإيرانية مكانًا يقصده أنصار لاعب كرة القدم البارز أمير نصر آزاداني خشية إعدام الشاب في الميدان الذي شهد تركيب منصة إعدام فيه، وفقا لشاهد مقرب من اللاعب في إيران بتصريح لشبكة CNN.

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