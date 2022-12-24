بالصور.. أهالي بغداد يستفيقون على غرق أغلب شوارع العاصمة

2022/12/24 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استفاق اهالي بغداد، اليوم السبت، على غرق اغلب مناطق شوارع العاصمة .

وشهدت بغداد واغلب المحافظات امس امطار شديدة تسببت بغرق اغلب الشوارع وعرقلت حركة السير .

يذكر ان بغداد تشهد مع كل موجة امطار غرق اغلب شوارعها نتيجة عدم تحمل شبكات تصريف المياه لكميات الامطار وكذلك لانسداد فتحات تصريف المجاري، وتقوم امانة بغداد حملات مستمرة مع كل موجةامطار لتصريفها ولكن تقتصر في اغلب الاحيان على الشوارع الرئيسية ومراكز المدن في حين تبقى الاحياء الاخرى غارقة لعدة ايام بمياه الامطار .

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