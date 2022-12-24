2022/12/24 | 09:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

دعا مصرف الرافدين، اليوم السبت، المواطنين الى اصدار بطاقات الماستر كارد من المصرف للاستفادة من عملية بيع عملة الدولار لهم .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "على المواطنين الذين ليس لديهم حسابات في مصرف الرافدين أو من غير الموطنة رواتبهم في المصرف والراغبين بالسفر خارج العراق بامكانهم مراجعة احد فرعي المصرف لفتح حسابات مصرفية والحصول على مبلغ لا يزيد عن (10) الاف دولار من احد فرعي مصرفنا بعد إيداع مبلغ الدينار العراقي المقابل للدولار بسعر صرف (1465) دينار للدولار".

ودعا البيان، المواطنين الى زيارة فرع شارع فلسطين (جانب الرصافة) وفرع الحي العربي (جانب الكرخ) في المنصور لغرض فتح الحساب واصدار بطاقة ماستركارد فورا، مبينا أنه "عليهم تقديم الوثائق التالية وهي هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر وبطاقة السكن ورقم هاتف محمول فعال لغرض تلبية طلباتهم ".

واشار الى ان "المصرف سيفتح أبوابه يومي السبت والاحد الموافقين ٢٤ - و - ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢، فيما سيتم فتح فروع أخرى في بغداد والمحافظات تباعا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه دعوة للمواطنين تخص شراء الدولار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه دعوة للمواطنين تخص شراء الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).