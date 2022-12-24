محافظ واسط: الأمطار ستنهي جزءاً من مشاكل الفلاحين

2022/12/24 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم السبت، أن الأمطار أسهمت بزيادة مناسيب المياه وأنهت جزءاً من مشاكل الفلاحين وأزمة الحصص المائية.

وقال المياحي، في بيان، إن "كمية الأمطار التي سقطت بلغت أكثر من 40 ملم في أغلب مناطق المحافظة". وأكد المياحي أن "المحافظة حققت كميات المياه لريَّة إنبات لمزارعي واسط، وأسهمت الأمطار في زيادة مناسيب الأنهر، وأنهت جزءاً مهماً من مشاكل الفلاحين وأزمة الحصص المائية".وشهدت العديد من المحافظات هطول كميات من الأمطار، ما تسبب في حدوث سيول في بعض المناطق خاصة شرق البلاد.

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