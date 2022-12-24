2022/12/24 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

دعا مصرف الرافدين المواطنين الى اصدار بطاقات الماستر كارد من المصرف للاستفادة من عملية بيع عملة الدولار لهم .

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان على المواطنين الذين ليس لديهم حسابات في مصرف الرافدين أو من غير الموطنة رواتبهم في المصرف والراغبين بالسفر خارج العراق بامكانهم مراجعة احد فرعي المصرف لفتح حسابات مصرفية والحصول على مبلغ لا يزيد عن (10) الاف دولار من احد فرعي مصرفنا بعد إيداع مبلغ الدينار العراقي المقابل للدولار بسعر صرف (1465) دينار للدولار.

ودعا البيان المواطنين الى زيارة فرع شارع فلسطين (جانب الرصافة) وفرع الحي العربي (جانب الكرخ) في المنصور لغرض فتح الحساب واصدار بطاقة ماستركارد فورا.

وأشار الى تقديم الوثائق التالية وهي هوية الاحوال المدنية او البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر وبطاقة السكن ورقم هاتف محمول فعال.لغرض تلبية طلباتهم.

ولفت الى أن المصرف سيفتح أبوابه يومي السبت والاحد الموافقين ٢٤ - و - ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ فيما سيتم فتح فروع أخرى في بغداد والمحافظات تباعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه دعوة للمواطنين باصدار الماستر كارد لبيع عملة الدولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه دعوة للمواطنين باصدار الماستر كارد لبيع عملة الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).