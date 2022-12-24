شركات يابانية توقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية

2022/12/24 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

- قالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية يوم السبت إن ثلاث شركات تأمين يابانية ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت الصحيفة أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها يوم الجمعة.

ولم ترد الشركات الثلاث على اتصالات للحصول على تعليق يوم السبت.

وقالت الصحيفة إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب التي بدأتها موسكو قبل عشرة أشهر.

وأضافت أن هذا الإجراء الذي يسري حتى على المياه الواقعة في أقصى شرق روسيا البعيد عن القتال قد يجعل الشحن هناك محفوفا بالمخاطر بالنسبة لبعض الشركات.

وقالت نيكي إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2 للغاز والنفط الروسي قد تتأثر.



ويعتبر مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة جازبروم وشركات يابانية، مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بتسعة في المئة من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.

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