2022/12/24 | 09:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | انهيار لمنظومة الصرف الصحي وغرق الشوارع مع استمرار هطول الأمطار | اخبار التاسعة 2022/12/24) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sj94IlnSxLg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاجل | انهيار لمنظومة الصرف الصحي وغرق الشوارع مع استمرار هطول الأمطار | اخبار التاسعة 2022/12/24) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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